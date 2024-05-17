Microsoft призвала некоторых сотрудников переехать из Китая из-за напряженности с США

Компания призвала некоторых сотрудников переехать из Китая из-за напряженности с США на фоне гонки за передовые технологии.

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Компания Microsoft призвала некоторых своих сотрудников, проживающих в Китае, рассмотреть возможность перевода за пределы страны. Об этом пишет «Reuters». В издании отмечают, что подобный призыв связан с тем, что китайско-американские отношения обостряются на фоне гонки за передовые технологии.

Газета «Wall Street Journal» сообщила, что Microsoft просит около 700–800 человек, занимающихся машинным обучением и другой работой, связанной с облачными вычислениями, рассмотреть возможность переезда.

«Предоставление внутренних возможностей – это регулярная часть управления нашим глобальным бизнесом. В рамках этого процесса мы поделились дополнительной возможностью внутреннего перевода с некоторыми сотрудниками», – сообщил «Reuters» представитель Microsoft, не указав количество сотрудников.

По словам представителя компании, Microsoft по-прежнему продолжит работать в Китае и на других рынках.

Сотрудникам, в основном инженерам китайской национальности, ранее на этой неделе была предложена возможность перевода в США, Ирландию, Австралию и Новую Зеландию, писало издание «WSJ» со ссылкой на источники.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что США рассматривают ограничения на новые модели искусственного интеллекта для Китая.

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