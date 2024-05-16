На должности двух судей КСУ по квоте Верховной Рады объявлен новый конкурс

Документы для участия в конкурсе на должности судей Конституционного Суда по квоте парламента можно подать с 22 мая по 20 июня.

Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики 16 мая 2024 года объявил о начале нового конкурсного отбора на две вакантные должности судей Конституционного Суда Украины по квоте парламента.

Кандидаты на должности судей КСУ могут подать в Аппарат Верховной Рады свои документы с 22 мая по 20 июня 2024 года.

Также Комитет по правовой политике 16 мая провел собеседования с тремя уже отобранными Совещательной группой экспертов победителями конкурса на еще одну вакантную должность судьи КСУ по квоте парламента.

Таким образом, во время голосования в сессионном зале народным депутатам будет необходимо определиться, кто из трех кандидатов наиболее достоин, чтобы получить на девять лет должность судьи КСУ.

Речь идет о следующих кандидатах:

Барабаш Юрий Григорьевич – академик-секретарь отделения государственно-правовых наук и международного права Национальной академии правовых наук Украины

Ризнык Сергей Васильевич – проректор по научно-педагогической деятельности и международному сотрудничеству Львовского национального университета им. И. Франко. Профессор кафедры конституционного права ЛНУ им. И. Франко

Водяников Александр Юрьевич – старший проектный сотрудник Программы поддержки Украины ОБСЕ

Напомним, что 2 мая Совещательная группа экспертов сообщила о том, что абсолютное большинство претендентов на две другие вакантные должности судей КСУ по квоте Верховной Рады не смогли преодолеть те или иные этапы конкурсного отбора, поэтому возникла необходимость объявить новый конкурс.

Автор: Вячеслав Хрипун

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