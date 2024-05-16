Киевводоканал реформируют и превратят в коммунальное предприятие

Киевский городской совет 16 мая рассмотрел проект решения о создании коммунального предприятия.

Источник фото: facebook.com/DGKI.KMDA

Киевводоканал собираются реформировать и превратить в коммунальное предприятие. Соответствующий проект решения Киевсовет рассмотрел 16 мая.

Как сообщает «LIGA.Бизнес», сейчас Киевводоканал — акционерная компания, которая на 25,46% принадлежит общине столицы, а на 67% — компании «Киевэнергохолдинг». Последнюю создали в 2006 году городской совет и кипрские фирмы Densec и Zarova. «Киевэнергохолдинг» должен был координировать работу Киевэнерго и Киевгаза.

Реформа Киевводоканала предусматривает, что столица расторгнет договор владения и пользования имуществом, заключенный в 2006 году с акционерной компанией «Киевводоканал» и передаст его коммунальному предприятию «Киевводоканал». В уставный капитал нового предприятия собираются влить 1,5 млрд. грн.

В СМИ отмечают, что решение вернуть Киевводоканалу статус коммунального предприятия объясняется кризисным состоянием отрасли централизованного водоснабжения и водоотвода.

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