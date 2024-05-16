Київводоканал реформують і перетворять на комунальне підприємство

Київська міська рада 16 травня розглянула проєкт рішення про створення комунального підприємства.

Джерело фото: facebook.com/DGKI.KMDA

Київводоканал збираються реформувати та перетворити на комунальне підприємство. Відповідний проєкт рішення Київрада розглянула 16 травня.

Як повідомляє «LIGA.Бізнес», зараз Київводоканал — це акціонерна компанія, яка на 25,46% належить громаді столиці, а на 67% — компанії «Київенергохолдинг». Останню створили у 2006 році міська рада та кіпрські фірми Densec і Zarova. «Київенергохолдинг» мав координувати роботу також Київенерго та Київгазу.

Реформа Київводоканалу передбачає, що столиця розірве договір володіння та користування майном, укладений у 2006 році з акціонерною компанією «Київводоканал», і передасть його комунальному підприємству «Київводоканал». У статутний капітал нового підприємства збираються влити 1,5 млрд грн.

У ЗМІ зазначають, що рішення повернути Київводоканалу статус комунального підприємства пояснюється кризовим станом галузі централізованого водопостачання та водовідведення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.