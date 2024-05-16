Державна судова адміністрація підключилася до системи Єдиного порталу повідомлень викривачів

Це перший етап підключення органів судової гілки влади з урахуванням змін до Порядку ведення Порталу.

Державна судова адміністрація України разом із її територіальними управліннями та підприємствами сфери управління ДСА доєдналися до системи Єдиного порталу повідомлень викривачів (далі – Портал). Про це повідомили на офіційному сайті ДСА.

Портал створено Національним агентством з питань запобігання корупції. Він надає можливість інформувати про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

Це перший етап підключення органів судової гілки влади з урахуванням змін до Порядку ведення Порталу, внесених наказом Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) від 11.04.2024 № 93/24.

Наразі змінено черговість підключення організацій до Порталу, яка визначена наказом Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) від 03.05.24 № 110/24. Другий етап передбачає підключення Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь до Порталу апеляційних та місцевих судів протягом 90 днів.

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