Строки підключення організацій до Порталу викривачів змінено — НАЗК

Організації можуть звернутися до НАЗК протягом 60 календарних днів з дня набрання чинності черговості

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що з початку травня строки підключення до Єдиного порталу повідомлень викривачів (далі - Портал) для організацій змінюються.

Зазначається, що організації можуть звернутися до НАЗК протягом 60 календарних днів з дня набрання чинності черговості, затвердженої наказом, від 03.05.2024 № 110/24.

«Нову черговість підключення організацій до Порталу розроблено для належного врегулювання строків та з урахуванням Наказу щодо змін до Порядку № 93/24 від 11.04.2024», - заявили у НАЗК.

Для підключення до Порталу апеляційних та місцевих судів, Державна судова адміністрація України та її територіальні управління можуть звернутися до Національного агентства протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності черговості, затвердженої наказом Національного агентства від 03.05.2024 № 110/24.

У відомстві звертають увагу, що новостворені державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права та юридичні особи, зазначені в ч. 2 ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції», звертаються до Національного агентства протягом 45 календарних днів з дня їх державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Національне агентство продовжує підключення організацій, які направили до НАЗК відповідні листи-звернення до моменту прийняття вищезазначеного Наказу щодо змін до Порядку № 93/24.

Таким чином, територіальні органи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади чи державних органів, а також державні та комунальні підприємства/установи, які подали документи до Національного агентства для підключення до Порталу після 03.05.2024 у порядку, що діяв до прийняття Національним агентством наказу № 93/24, будуть повернуті організаціям без розгляду, додали у НАЗК.

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