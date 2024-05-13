Сроки подключения организаций к Порталу обличителей изменены — НАПК

Организации могут обратиться в НАПК в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу очередности.

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что с начала мая сроки подключения к Единому порталу сообщений обличителей (далее - Портал) для организаций изменяются.

Отмечается, что организации могут обратиться в НАПК в течение 60 календарных дней со дня вступления в силу очередности, утвержденной приказом, от 03.05.2024 № 110/24.

«Новая очередность подключения организаций к Порталу разработана для надлежащего урегулирования сроков и с учетом Приказа об изменениях в Порядок № 93/24 от 11.04.2024», - заявили в НАПК.

Для подключения к Порталу апелляционных и местных судов Государственная судебная администрация Украины и ее территориальные управления могут обратиться в Национальное агентство в течение 90 календарных дней со дня вступления в силу очередности, утвержденной приказом Национального агентства от 03.05.2024 № 110/24.

В ведомстве обращают внимание, что вновь созданные государственные органы, органы власти Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления, юридические лица публичного права и юридические лица, указанные в ч. 2 ст. 62 Закона Украины «О предотвращении коррупции», обращаются в Национальное агентство в течение 45 календарных дней со дня их государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

Национальное агентство продолжает подключение организаций, которые направили в НАПК соответствующие письма-обращения к моменту принятия вышеупомянутого Приказа об изменениях в Порядок № 93/24.

Таким образом, территориальные органы министерств, других центральных органов исполнительной власти или государственных органов, а также государственные и коммунальные предприятия/учреждения, подавшие документы в Национальное агентство для подключения к Порталу после 03.05.2024 в порядке, действовавшем до принятия Национальным агентством приказа № 93/24 будут возвращены организациям без рассмотрения, добавили в НАПК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.