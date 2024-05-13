Германия и Польша готовы возвращать военнообязанных, но для этого нужны межправительственные договоренности – член Комитета по нацбезопасности

И поляки, и немцы не понимают, каким образом во время войны в Украине наши граждане ездят по Европе – Александр Федиенко о возможных договоренностях по возвращению украинских военнообязанных мужчин из-за границы.

Украинские депутаты провели встречу с коллегами из Бундестага, на которой обсуждалось возвращение военнообязанных из-за границы. Германия и Польша готовы возвращать соответствующих военнообязанных соответствующего возраста. Но для этого требуются межправительственные договоренности. Об этом сказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны и разведки Александр Федиенко в интервью Телеграфу.

«Насколько я понимаю, если заработает определенный механизм обмена информацией по реестрам, Германия могла бы создать условия, при которых дальнейшее проживание граждан в стране станет невозможным.

Но, на мой взгляд, даже если Украина начнет договариваться с Польшей и Германией, что определенный инструмент обмена информацией заработает, это приведет только к тому, что такие граждане просто переедут в другую страну», - отметил он.

«Коллеги из Бундестага спросили, что нужно принять на уровне правительства для того, чтобы соответствующая категория украинских граждан поехала выполнять свой конституционный долг.

Почему они так говорят? Они возмущены! И поляки, и немцы не понимают, как во время войны в Украине наши граждане ездят по Европе. Мол, может, они лучше будут ездить на Леопарде, а не на Ламборджини?

Мир не понимает, когда кто здесь воюет, а кто отсиживается в другой стране. Когда же говорим о демобилизации, это справедливость? Так давайте говорить и о справедливости относительно тех, кто здесь выполняет свой конституционный долг и тех, кто сбежал», - отметил Федиенко.

Как писала ранее «Судебно-юридическая газета», что в немецком Гессене поддержали идею с возвращением военнообязанных мужчин в Украину. Вместе с тем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что украинцы с видом на жительство и работой смогут оставаться в Германии.

Напомним, в ОП рассчитывают на «общеевропейское решение» о возвращении военнообязанных мужчин в Украину.

Ранее в МИД Украины сообщили, что мужчины за рубежом получат доступ к подаче новых заявлений на консульские услуги при уточнении военно-учетных данных.

Автор: Наталья Мамченко

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