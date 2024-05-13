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Німеччина і Польща готові повертати військовозобов'язаних, але для цього потрібні міжурядові домовленості – член Комітету з нацбезпеки

13:38, 13 травня 2024
І поляки, і німці не розуміють, яким чином під час війни в Україні наші громадяни їздять по Європі – Олександр Федієнко про можливі домовленості щодо повернення українських військовозобов’язаних чоловіків з-за кордону.
Німеччина і Польща готові повертати військовозобов'язаних, але для цього потрібні міжурядові домовленості – член Комітету з нацбезпеки
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Українськи депутати провели зустріч з колегами з Бундестагу, на якій обговорювалось повернення військовозобов’язаних з-за кордону. Німеччина і Польща готові повертати відповідних військовозобов'язаних відповідного віку. Але для цього потрібні міжурядові домовленості. Про це зазначив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки Олександр Федієнко в інтерв'ю Телеграфу.

«Наскільки я розумію, якщо запрацює певний механізм обміну інформацією по реєстрах, Німеччина могла б створити умови, за яких подальше проживання таких громадян в країні стане неможливим.

Але, на мою думку, навіть якщо України почне домовлятися з Польщею та Німеччиною, що певний інструмент обміну інформацією запрацює, це призведе тільки до того, що такі громадяни просто переїдуть в іншу країну» - зазначив він.

«Колеги з Бундестагу запитали, що потрібно прийняти на рівні уряду для того, щоб відповідна категорія українських громадян поїхала виконувати свій конституційний обов'язок.

А чому вони так кажуть? Вони обурені! І поляки, і німці не розуміють, яким чином під час війни в Україні наші громадяни їздять по Європі. Мовляв, можливо, вони краще будуть їздити на Леопарді, а не на Ламборгіні?

Світ не розуміє, коли хтось тут воює, а хтось відсиджується в іншій країні. Коли ж говоримо про демобілізацію, це ж про справедливість? То давайте говорити й про справедливість щодо тих, хто тут виконує свій конституційний обов'язок і тих, хто втік» - зазначив Федієнко.

Як писала раніше «Судово-юридична газета», у німецькому Гессені підтримали ідею з поверненням військовозобов'язаних чоловіків в Україну. Разом з тим, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що українці з посвідкою на проживання і роботою зможуть залишатися в Німеччині.

Нагадаємо, в ОП розраховують на «загальноєвропейське рішення» щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків в Україну.

Раніше МЗС України повідомило, що чоловіки за кордоном отримають доступ до подачі нових заяв на консульські послуги за умови уточнення військово-облікових даних.

Автор: Наталя Мамченко

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