Готували теракти в київських гіпермаркетах та кафе: СБУ затримала групу гру рф

СБУ затримала агентурно-бойову групу російського гру, яка планувала серію терактів у Києві до 9 травня.

Джерело фото: СБУ

СБУ затримала групу агентів Головного управління Генерального штабу Збройних сил російської федерації (відомого як ГРУ), які готували чотири теракти в Києві на 9 травня. За даними Служби безпеки України, ці напади мали включати кафе та гіпермаркети.

За попередніми даними, планувалося встановити вибухові пристроїв, прихованих в упаковках з-під чаю, у будівлях гіпермаркетів. Ці пристрої складалися з таймера, детонатора та пластичної вибухівки, спрямованої на спричинення масштабних пожеж.

Додатково, російські агенти планували підірвати автомобіль, припаркований поруч із популярним київським кафе.

Голова СБУ Василь Малюк розповів: «плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть. Ми спрацювали на випередження і вчасно зірвали плани ворога. Кожен крок злочинців задокументовано - їх чекає заслужене покарання. Як і кожного, хто намагається працювати на користь рф. Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб».

Слідство триває. В СБУ зазначають, що це вже другий випадок затримання агентів ГРУ за організацію терористичних актів в Україні.

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