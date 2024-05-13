Готовили теракты в киевских гипермаркетах и кафе: СБУ задержала группу груп рф

СБУ задержала агентурно-боевую группу российской группы, которая планировала серию терактов в Киеве до 9 мая.

Источник фото: СБУ

СБУ задержала группу агентов Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил российской федерации (известного как ГРУ), которые готовили четыре теракта в Киеве на 9 мая. По данным Службы безопасности Украины, эти нападения должны были включать кафе и гипермаркеты.

По предварительным данным, планировалось установить взрывные устройства, скрытых в упаковках из-под чая, в зданиях гипермаркетов. Эти устройства состояли из таймера, детонатора и пластичной взрывчатки, направленной на причинение масштабных пожаров.

Дополнительно, российские агенты планировали взорвать автомобиль, припаркованный рядом с популярным киевским кафе.

Председатель СБУ Василий Малюк рассказал: «планируя эти теракты, российские спецслужбы в очередной раз продемонстрировали свою преступную суть. Мы сработали на опережение и вовремя сорвали планы врага. Каждый шаг преступников задокументирован - их ждет заслуженное наказание. Как и каждого, кто пытается работать в пользу рф. Символично, что даты, к которым россияне хотят приурочить свои теракты, постепенно становятся символом провала их спецслужб».

Следствие продолжается. В СБУ отмечают, что это уже второй случай задержания агентов ГРУ за организацию террористических актов в Украине.

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