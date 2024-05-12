Працевлаштовані українські чоловіки можуть залишатися у Німеччині – Шольц

Українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в Німеччині.

Українці з посвідкою на проживання і роботою зможуть залишатися в Німеччині. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу на заході групи газет RND, повідомляє «DW».

«Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання», - сказав він.

«Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони зможуть працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці», - підкреслив він.

Як писала раніше «Судово-юридична газета», у німецькому Гессені підтримали ідею з поверненням військовозобов'язаних чоловіків в Україну.

Нагадаємо, в ОП розраховують на «загальноєвропейське рішення» щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків в Україну.

Раніше МЗС України повідомило, що чоловіки за кордоном отримають доступ до подачі нових заяв на консульські послуги за умови уточнення військово-облікових даних.

Також ми писали, що у польському МЗС вважають, що Україна має проявляти ініціативу у поверненні своїх громадян.

При цьому, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Додамо, у МВС Естонії заявили, що не висилатимуть українських чоловіків з недійсними паспортами.

Крім того, у Чехії не підтримують тих українських чоловіків, які намагаються уникнути військового призову.

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