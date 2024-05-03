У Чехії не підтримують ухилянтів з України, — заява глави МЗС країни

У Чехії пояснили, як ставляться до українських ухилянтів.

У Чехії не підтримують тих українських чоловіків, які намагаються уникнути військового призову. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Novinky.

Коментуючи прагнення української влади повернути чоловіків, які виїхали за кордон, він заявив, що розуміє проблему виїзду українських чоловіків призовного віку.

«Чехія вже давно підтримує українських біженців і ми приймаємо їх на своїй території. Але не тих, хто намагається уникнути призовного обов'язку», – сказав Ліпавський.

В МВС Чехії зазначили, що в країні перебувають 94 643 чоловіки віком від 18 до 65 років, які мають тимчасовий захист у зв'язку з війною в Україні.

Однак можливості держави обмежені, коли справа стосується обов’язкового повернення, зазначає видання.

Нагадаємо, в ОП розраховують на «загальноєвропейське рішення» щодо повернення військовозобов'язаних чоловіків в Україну.

Раніше МЗС України повідомило, що чоловіки за кордоном отримають доступ до подачі нових заяв на консульські послуги за умови уточнення військово-облікових даних.

Також ми писали, що у польському МЗС вважають, що Україна має проявляти ініціативу у поверненні своїх громадян.

При цьому, віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.

Додамо, у МВС Естонії заявили, що не висилатимуть українських чоловіків з недійсними паспортами.

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