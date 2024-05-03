В Чехии не поддерживают уклонистов из Украины, — заявление главы МИД страны

В Чехии объяснили, как относятся к украинским уклонистам.

В Чехии не поддерживают тех украинских мужчин, которые пытаются уйти от военного призыва. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Novinky.

Комментируя стремление украинских властей вернуть мужчин, выехавших за границу, он заявил, что понимает проблему выезда украинских мужчин призывного возраста.

«Чехия уже давно поддерживает украинских беженцев, и мы принимаем их на своей территории. Но не тех, кто пытается избежать призывной обязанности», – сказал Липовский.

В МВД Чехии отметили, что в стране находятся 94 643 человека в возрасте от 18 до 65 лет, имеющих временную защиту в связи с войной в Украине.

Однако возможности государства ограничены, когда дело касается обязательного возвращения, отмечает издание.

Напомним, в ОП рассчитывают на «общеевропейское решение» о возвращении военнообязанных мужчин в Украину.

Ранее в МИД Украины сообщили, что мужчины за рубежом получат доступ к подаче новых заявлений на консульские услуги при уточнении военно-учетных данных.

Добавим, в польском МИД считают, что Украина должна проявлять инициативу в возвращении своих граждан.

При этом, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за рубежа.

Добавим, в МВД Эстонии заявили, что не будут высылать украинских мужчин с недействительными паспортами.

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