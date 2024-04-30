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В МВД Эстонии заявили, что не будут высылать украинских мужчин с недействительными паспортами

12:42, 30 апреля 2024
В Эстонии заявили, что мобилизация – это вопрос, касающийся государства и его граждан.
В МВД Эстонии заявили, что не будут высылать украинских мужчин с недействительными паспортами
Источник фото: Униан
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Министерство внутренних дел Эстонии не планирует принудительно высылать украинских мужчин призывного возраста, которые будут законно находиться на ее территории, в случае если их паспорта будут просрочены.

Об этом сообщило издание «ERR» со ссылкой на советницу отдела политики гражданства и миграции МВД страны Аннели Викс.

«Мобилизация — это вопрос, касающийся государства и его граждан. У Министерства внутренних дел нет плана принудительной репатриации законно проживающих в Эстонии граждан Украины, бежавших из-за войны, в том числе граждан Украины, принадлежащих к целевой группе возможной украинской мобилизации», - отметила Викс.

По ее словам, если украинцы мобилизационного возраста больше не смогут обменять свои просроченные паспорта на новые в посольстве Украины, они потеряют возможность путешествовать.

«Однако отсутствие действующего проездного документа не ограничивает возможности подачи заявления на получение или продления вида на жительство (в том числе на основании временной защиты). Действующий порядок также допускает идентификацию или подтверждение личности на основании других доказательств», - отметила чиновница.

Однако, добавила она, иностранец не может обратиться за визой при отсутствии действительного проездного документа.

В издание пишут, что по состоянию на 26 апреля вид на жительство в Эстонии на основании временной защиты имеют 6500 украинских мужчин в возрасте 18-60 лет.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в польском МИДе считают, что Украина должна проявлять инициативу в возвращении своих граждан.

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