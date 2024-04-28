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Польша решит, депортировать ли украинских мужчин, если это предложит Украина

15:42, 28 апреля 2024
В польском МИДе считают, что Украина должна проявлять инициативу в возвращении своих граждан.
Польша решит, депортировать ли украинских мужчин, если это предложит Украина
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Польша решит, депортировать ли украинских мужчин, если это предложит Украина. В польском МИДе считают, что Украина должна проявлять инициативу в возвращении своих граждан, а помощь в возвращении украинцев мобилизационного возраста домой для Польши может быть «этически неоднозначной». Об  этом в эфире польского «TVN24» заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Здесь Украина действительно должна проявить инициативу, потому что для нас это этически неоднозначный вопрос. Хотя, конечно, мы понимаем, что Украина нуждается в своих защитниках, чтобы защищать Родину», - отметил Сикорский.

По его словам, ему пока неизвестны украинские инициативы после принятия закона о мобилизации.

В то же время он отметил, что в декабре прошлого года, когда он впервые побывал в Киеве в должности министра, украинская сторона говорила о несколько ином подходе к урегулированию этой ситуации.

«А именно, что они (украинская власть – ред.) будут иметь справку для своих граждан о том, что кого-то имеет урегулированные отношения с военной службой. И они просили, чтобы тем, кто не имеет такой справки, не продолжать социальные выплаты (за рубежом - ред.)», - отметил Сикорский, назвав эту идею интересной.

В СМИ пишут, что ранее посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил в интервью «TVN24», что Киев не обращался в Варшаву по поводу возвращения домой украинских мужчин призывного возраста, а министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Варшава готова содействовать Украине в возвращении домой мужчин призывного возраста. В то же время, он не сообщил никаких деталей относительно того, как именно Польша собирается решать этот вопрос.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин запретил пересылать паспорта за границу мужчинам 18-60 лет за определенными исключениями – постановление.

Также стало известно, что в Польше планируют изменить правила приюта для украинцев с просроченными документами.

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