Практика судів
  1. У світі

Польща вирішить, чи депортувати українських чоловіків, якщо це запропонує Україна

15:42, 28 квітня 2024
У польському МЗС вважають, що Україна має проявляти ініціативу у поверненні своїх громадян.
Польща вирішить, чи депортувати українських чоловіків, якщо це запропонує Україна
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Польща вирішить, чи депортувати українських чоловіків, якщо це запропонує Україна. У польському МЗС вважають, що Україна має проявляти ініціативу у поверненні своїх громадян, а допомога у поверненні українців мобілізаційного віку додому для Польщі може бути «етично неоднозначною». Про це в ефірі польського «TVN24» заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

«Тут Україна дійсно має проявити ініціативу, тому що для нас це етично неоднозначне питання. Хоча, звісно, ми розуміємо, що Україна потребує своїх захисників, щоб захищати Батьківщину», - зазначив Сікорський.

За його словами, йому поки що невідомі українські ініціативи після ухвалення закону про мобілізацію.

Водночас він зазначив, що у грудні минулого року, коли він уперше побував у Києві на посаді міністра, українська сторона говорила про дещо інший підхід до врегулювання цієї ситуації.

«А саме, що вони (українська влада – ред.) матимуть довідку для своїх громадян про те, що хтось має врегульовані відносини з військовою службою. І вони просили, щоб тим, хто не має такої довідки, не продовжувати соціальних виплат (за кордоном - ред.)», - зазначив Сікорський, назвавши цю ідею цікавою.

У ЗМІ пишуть, що раніше посол України в Польщі Василь Зварич заявив в інтерв’ю «TVN24», що Київ не звертався до Варшави з приводу повернення додому українських чоловіків призовного віку, а міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава готова сприяти Україні в поверненні додому чоловіків призовного віку. Водночас він не повідомив жодних деталей стосовно того, як саме Польща збирається вирішувати це питання.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін заборонив пересилати паспорти за кордон чоловікам 18-60 років за певними винятками – постанова.

Також стало відомо, що у Польщі планують змінити правила прихистку для українців із простроченими документами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Функціональний імунітет, закріплюючи недоторканність судді, не звільняє тим самим його від відповідальності – Велика Палата Верховного Суду

Велика Палата Верховного Суду скасувала рішення КАС ВС, який визнав незаконною постанову парламенту про звільнення судді КСУ В’ячеслава Овчаренка за порушення присяги.

Міноборони пояснило, хто з військовозобов’язаних підлягає бронюванню, інфографіка

Як випливає з інфографіки, бронюванню підлягають військовозобов'язані в державних органах, органах місцевого самоврядування категорії «А» - усі, «Б» і «В» - до 50%, а також у національних органах безпеки, правоохоронних органах, судах, установах правосуддя та інших державних службах.

На збільшення чисельності Прикордонної служби на 15 тисяч осіб вже у 2024 році може знадобитися додатково 7,9 млрд грн

Фінансові розрахунки до законопроекту про збільшення чисельності Державної прикордонної служби на 15 тисяч осіб містить цифру про загальну потребу у додаткових видатках з бюджету на 2024 рік майже 8 млрд грн.

Довіра до судової влади залишається низькою, за винятком ВАКС, а правоохоронці проводили обшуки без санкції суду – Звіт Держдепу США щодо України

У Звіті Бюро Державного департаменту США йдеться про проблеми із незалежністю судової системи в Україні та зі стеженням та обшуками без ухвали суду.

Повноваження Комісії з регулювання азартних ігор розділять між двома органами – парламент схвалив законопроект

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) буде ліквідована, а її повноваження розділять між двома різними органами – Верховна Рада схвалила законопроект.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Головенко
    Олег Головенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Донець
    Володимир Донець
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Парінов
    Андрій Парінов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду