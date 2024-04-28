В Ірпені спеціальна комісія буде погоджувати ескізи й локації нових муралів та інших арт-об’єктів

У комісії відомі українські митці, архітектори, дизайнери, культурознавці.

Ілюстративне зображення / Джерело: facebook.com/KPUZNSolomyanskogorajonu

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Відтепер локації та ескізи нових муралів та арт-об'єктів на території міста Ірпінь погоджуватиме спеціальна комісія. Відповідне розпорядження на сайті міськради з’явилося 19-го квітня.

До участі в комісії запросили 14 осіб. Серед них відомі українські митці, архітектори, дизайнери, культурознавці.

Як зазначається, працюватимуть вони на добровільних засадах. Ключовим у роботі групи стане розгляд ідей та проєктів пам'ятників, муралів, інсталяцій, які планують розміщувати на території Ірпінської громади.

Окрім того, експерти надаватимуть висновки про доречність втілення тих чи інших ініціатив та опікуватимуться створенням дизайн-коду міста.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що у Києві ввели тимчасову заборону на створення нових муралів.

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