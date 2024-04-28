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В Ирпене специальная комиссия будет согласовывать эскизы и локации новых муралов и других арт-объектов

22:30, 28 апреля 2024
В комиссии известные украинские художники, архитекторы, дизайнеры, культуроведы.
В Ирпене специальная комиссия будет согласовывать эскизы и локации новых муралов и других арт-объектов
Иллюстративное изображение / Источник: facebook.com/KPUZNSolomyanskogorajonu
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Теперь локации и эскизы новых муралов и арт-объектов на территории города Ирпеня будет согласовывать специальная комиссия. Соответствующее распоряжение на сайте горсовета появилось 19 апреля.

К участию в комиссии пригласили 14 человек. Среди них известны украинские художники, архитекторы, дизайнеры, культуроведы.

Как отмечается, будут работать они на добровольной основе. Ключевым в работе группы станет рассмотрение идей и проектов памятников, муралов, инсталляций, которые планируется размещать на территории Ирпенской общины.

Кроме того, эксперты будут давать выводы об уместности воплощения тех или иных инициатив и будут заниматься созданием дизайн-кода города.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Киеве ввели временный запрет на создание новых муралов.

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