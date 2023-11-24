Запрет будет действовать до момента разработки и утверждения Киевгорсоветом прозрачного и открытого механизма согласования эскизов.

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В Киеве ввели временный запрет на создание новых муралов до момента разработки и утверждения Киевским городским советом прозрачного и открытого механизма согласования эскизов монументальных росписей.

За ответное решение проголосовали депутаты Киевгорсовета.

«Из публичных источников известно об увеличении случаев нарушения правил благоустройства и создания в Киеве муралов без согласования соответствующими органами и жителями домов. Также все чаще возникает общественный резонанс в связи с разными взглядами на художественную ценность и этическую составляющую», – отметила депутатка Киевского городского совета, инициатор проекта решения Евгения Кулеба.

Депутатка отметила, что вопрос важности сохранения культурного наследия, внешнего вида зданий и их интеграции в архитектурный контекст города требует создания четкого механизма согласования эскизов и локаций размещения монументальных росписей.

«Предварительно предусмотрено, что процесс согласования эскизов будет включать экспертную оценку, общественное обсуждение, получение разрешения от владельцев здания и получение других, предусмотренных законодательством разрешений и согласований», - пояснила Евгения Кулеба.

Депутатка добавила, что к моменту утверждения такого механизма является целесообразным ввести временный запрет на согласование соответствующими органами создания таких объектов.

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