Заборона діятиме до моменту розробки та затвердження Київміськрадою прозорого та відкритого механізму погодження ескізів.

Ілюстративне зображення / Джерело: facebook.com/KPUZNSolomyanskogorajonu

У Києві ввели тимчасову заборону на створення нових муралів до моменту розробки та затвердження Київською міською радою прозорого та відкритого механізму погодження ескізів монументальних розписів.

За відповідне рішення проголосували депутати Київміськради.

«З публічних джерел відомо про збільшення випадків порушення правил благоустрою та створення у місті Києві муралів без погодження відповідними органами та мешканцями будинків. Також усе частіше виникає суспільний резонанс у зв’язку з різними поглядами на мистецьку цінність та етичну складову», – зазначила депутатка Київської міської ради, ініціаторка проєкту рішення Євгенія Кулеба.

Депутатка відмітила, що питання важливості збереження культурної спадщини, зовнішнього вигляду будівель та їх інтеграції в архітектурний контекст міста потребує створення чіткого механізму погодження ескізів та локацій розміщення монументальних розписів.

«Попередньо передбачено, що процес погодження ескізів буде включати експертну оцінку, громадське обговорення, отримання дозволу від власників будівлі та отримання інших, передбачених законодавством дозволів та погоджень», - пояснила Євгенія Кулеба.

Депутатка додала, що до часу затвердження такого механізму є доцільним ввести тимчасову заборону на погодження відповідними органами створення таких об’єктів.

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