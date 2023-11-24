У Києві розширили список дітей, які можуть навчатися в дитсадках коштом бюджету міста

У столиці розширили коло осіб, діти яких, не будучи зареєстрованими в Києві, мають право навчатися в дитсадках за рахунок бюджету міста.

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У столиці розширили коло осіб, діти яких, не будучи зареєстрованими в Києві, мають право здобувати дошкільну освіту в комунальних закладах за рахунок бюджету міста. Таке рішення прийняли депутати Київради.

«Наразі діти учасників антитерористичної операції, які не зареєстровані в Києві, мають право здобувати дошкільну освіту в комунальних закладах за рахунок коштів бюджету Києва. Проте такого права до сьогодні не мають діти, батьки яких брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування збройної агресії російської федерації у Донецькій та Луганській областях, діти поранених учасників Революції Гідності, героїв Небесної сотні, загиблих Захисників і Захисниць і тих, хто перебуває в полоні або зник безвісти.

Тому необхідно відновити справедливість та розширити коло осіб, діти яких, не будучи зареєстрованими у столиці, мають право здобувати дошкільну освіту за рахунок бюджету міста», – розповіла зазначила депутатка Київської міської ради Олеся Зубрицька.

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