В Киеве расширили список детей, которые могут учиться в детсадах за счет бюджета города

В столице расширили круг лиц, дети которых, не являясь зарегистрированными в Киеве, имеют право учиться в детсадах за счет бюджета города.

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В столице расширили круг лиц, дети которых, не являясь зарегистрированными в Киеве, имеют право получать дошкольное образование в коммунальных заведениях за счет бюджета города. Такое решение приняли депутаты Киевсовета

«В настоящее время дети участников антитеррористической операции, которые не зарегистрированы в Киеве, имеют право получать дошкольное образование в коммунальных заведениях за счет средств бюджета Киева. Однако такого права до сих пор не имеют дети, родители которых принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации в Донецкой и Луганской областях, дети раненых участников Революции Достоинства, героев Небесной сотни, погибших Защитников и Защитниц и тех, кто находится в плену или пропал без вести.

Поэтому необходимо восстановить справедливость и расширить круг лиц, дети которых, не будучи зарегистрированными в столице, имеют право получать дошкольное образование за счет бюджета города», – рассказала депутат Киевского городского совета Олеся Зубрицкая.

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