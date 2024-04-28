В полиции напомнили, какие правила следует соблюдать во время выгула животных

В полиции напомнили украинцам, какие правила должны соблюдать хозяева домашних животных во время прогулки со своим любимцем.
Так, правоохранители напоминают, что:
Также в полиции просят принять во внимание то, что вход в кафе, магазины, больницы, кинотеатры и другие общественные места с животными запрещен, кроме посещения специализированных магазинов и заведений для животных, а также сопровождения собаками-поводырями.
За нарушение правил содержания собак и кошек владелец животного несет административную ответственность.
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