В полиции напомнили, какие правила следует соблюдать во время выгула животных

За нарушение правил содержания собак и кошек владелец животного несет админответственность.

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В полиции напомнили украинцам, какие правила должны соблюдать хозяева домашних животных во время прогулки со своим любимцем.

Так, правоохранители напоминают, что:

обязанность хозяина обеспечивать безопасность своего любимца, окружающих людей и животных, а также имущества от причинения вреда;

не разрешается выгуливать собак без поводка;

запрещено купать животных на территории городских пляжей и в фонтанах;

перевозить животных в городском транспорте можно только в специальных контейнерах или на задней площадке трамвая или троллейбуса, собак больших пород только на поводке и в наморднике;

Также в полиции просят принять во внимание то, что вход в кафе, магазины, больницы, кинотеатры и другие общественные места с животными запрещен, кроме посещения специализированных магазинов и заведений для животных, а также сопровождения собаками-поводырями.

За нарушение правил содержания собак и кошек владелец животного несет административную ответственность.

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