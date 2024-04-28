Дожди и грозы, но не кругом – прогноз погоды на 29 апреля

Какая погода ждет украинцев в начале последней недели апреля.

Источник фото: Xavi Cabrera / Unsplash

В понедельник, 29 апреля, украинцев ждут дожди, а кое-где даже грозы. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Так, синоптики завтра прогнозируют небольшую облачность. В юго-восточной части кратковременные дожди, днем местами с грозами. На остальной территории же обойдется без осадков.

Ветер 29 апреля северо-восточный, на западе страны юго-восточный, 7-12 м/с, в южных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 4-9 °, на юге и востоке страны 10-15 °; днем 17-22°, на Закарпатье до 25°.

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