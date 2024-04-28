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МИД Финляндии пришлось объясняться из-за отредактированного фото министра, которое выставили в соцсети

16:10, 28 апреля 2024
После огласки журналистов первоначальное сообщение в соцсети X удалили и опубликовали новое с нередактированным фото.
МИД Финляндии пришлось объясняться из-за отредактированного фото министра, которое выставили в соцсети
Источник фото: um.fi
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Министерству иностранных дел Финляндии пришлось давать объяснения после того, как СМИ заметили явные признаки редактирования фото министра по внешней торговле Вилле Тавио с его визита в Киев.

Об этом пишет «Европейская правда» по информации «Yle».

Визит министра по сотрудничеству развития и внешней торговли Вилле Тавио в Киев состоялся в середине недели. Рассказывая о нем, МИД Финляндии и посольство опубликовали на своих страницах фото Тавио у стен Михайловского златоверхого монастыря в Киеве, где он почтил память погибших защитников Украины.

Журналисты заметили, что на снимке, опубликованном посольством, виден безволосый участок на макушке Тавио, который не виден на фото, опубликованном Министерством иностранных дел.

После вопросов в пресс-службе МИД подтвердили, что в их соцсети попала отредактированная фотография.

«Фотограф, нанятый на месте в Киеве, отредактировал фото по своему усмотрению. Мы не давали указаний редактировать фото», – прокомментировал представитель Микко Койвумаа.

Он добавил, что не знаком с точными договоренностями с фрилансером, однако такие объемы редактирования не соответствуют правилам и практикам ведомства.

Одновременно представитель признал, что пресс-служба располагала обеими версиями фотографии и почему-то для публикации все же выбрали отредактированную.

«Не могу сказать, почему было принято такое решение, но мы установим это», – добавил спикер.

После этой огласки первоначальное сообщение в соцсети X удалили и опубликовали новое с нередактированным фото, с примечанием, что ранее была использована неправильная фотография.

Источник фото: yle.fi на основе фото МИД/X и Посольства Финляндии в Киеве/Facebook

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