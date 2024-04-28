В Литве планируют обязать работников-иностранцев изучать государственный язык

Литва рассматривает закон о знании государственного языка.

Источник фото: novynarnia

Сейм Литвы рассматривает законопроект, согласно которому иностранцы, которые работают в стране и имеют контакт с клиентами, должны иметь достаточный уровень владения литовским языком. Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на LRT.

Идею внесли около двух десятков депутатов различных политических партий. Они предлагают, чтобы иностранцы, которые общаются с клиентами в Литве, владели языком страны на достаточном уровне. Законопроектом предусмотрено, что это требование вступит в силу с апреля 2025 года.

Предлагается сделать исключение для сфер, где недостаточное знание языка было бы "неоправданным ограничением права на труд". Инициатор законопроекта Даля Асанавичюте объяснила, что это требование касается только тех работников, которые непосредственно общаются с клиентами.

Глава литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас выразил поддержку идеи, отметив, что государство и работодатели заинтересованы в том, чтобы иностранцы, работающие в Литве, владели литовским языком.

В Государственной службе защиты прав потребителей подчеркнули, что хотя массовых жалоб из-за незнания языка нет, но иногда возникают проблемы из-за отсутствия информации о товарах на литовском языке.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.