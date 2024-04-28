У Литві планують зобов'язати працівників-іноземців вивчати державну мову

Литва розглядає закон про знання державної мови.

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Сейм Литви розглядає законопроект, згідно з яким іноземці, які працюють у країні та мають контакт з клієнтами, повинні мати достатній рівень володіння литовською мовою. Про це повідомляє «Європейська правда», посилаючись на LRT.

Ідею внесли близько двох десятків депутатів різних політичних партій. Вони пропонують, щоб іноземці, які спілкуються з клієнтами у Литві, володіли мовою країни на достатньому рівні. Законопроектом передбачено, що ця вимога набуде чинності з квітня 2025 року.

Пропонується зробити виняток для сфер, де недостатнє знання мови було б "невиправданим обмеженням права на працю". Ініціаторка законопроекту Даля Асанавічюте пояснила, що ця вимога стосується лише тих працівників, які безпосередньо спілкуються з клієнтами.

Очільник литовської конфедерації роботодавців Данас Арлаускас висловив підтримку ідеї, зазначивши, що держава та роботодавці мають інтерес у тому, щоб іноземці, які працюють у Литві, володіли литовською мовою.

У Державній службі захисту прав споживачів підкреслили, що хоча масових скарг через незнання мови немає, але іноді виникають проблеми через відсутність інформації про товари на литовській мові.

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