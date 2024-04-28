Семеро чоловіків на старій «буханці» за 9 тисяч євро намагалися потрапити в Румунію

Коли спроба не вдалася, порушники дались навтьоки від прикордонників.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

На Буковині прикордонники ліквідували канал незаконного переправлення осіб через державний кордон. Як розповіли у Державній прикордонній службі України, оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону здобули випереджувальну інформацію про підготовку незаконного перетину державного кордону з України в Румунію групою осіб.

У ДПСУ пишуть, що у визначений час чоловіки на старому УАЗі 452, відомому як «буханка», вирушили в бік кордону, але були зупинені прикордонниками неподалік держрубежу. Під час затримання вони намагались втекти, та їм не вдалося.

У ході подальшої роботи прикордонники з’ясували, що семеро чоловіків, мешканці різних областей, домовились з місцевим жителем про те, що він доставить їх до Румунії в обхід пунктів пропуску. За доставку організатор запросив з кожного від 6 до 9 тисяч євро.

Наразі чоловік затриманий в порядку статті 208 КПК України та за свої дії буде відповідати відповідно до вимог статті 332 Кримінального кодексу.

Стосовно решти порушників складені матеріали про адміністративне правопорушення.

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