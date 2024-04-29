Як через «Дію» отримати копії документів: подробиці

В застосунку «Дія» існує функція «шеринг» для надсилання документів.

Функція «шеринг» через додаток «Дія» дозволяє українцям надсилати електронні копії своїх документів до необхідних установ, повідомляє пресслужба «Дії».

Для передачі документів через цей сервіс компанія повинна надіслати запит на копію цифрового документа в застосунок користувача. Після отримання запиту користувач має підтвердити його за допомогою "Дія.Підпису".

Після цього копія буде автоматично надіслана у систему компанії або на вказану електронну адресу. Представник компанії може прикріпити цю копію до відповідних заяв або договорів.

Серед документів, які можна відправити через "Дію", зазначені:

ID-карта;

закордонний паспорт;

свідоцтво про народження;

довідка внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

водійське посвідчення;

технічний паспорт;

студентський квиток;

документи про освіту.

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