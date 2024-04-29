Практика судів
  1. В Україні

Як через «Дію» отримати копії документів: подробиці

07:36, 29 квітня 2024
В застосунку «Дія» існує функція «шеринг» для надсилання документів.
Як через «Дію» отримати копії документів: подробиці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Функція «шеринг» через додаток «Дія» дозволяє українцям надсилати електронні копії своїх документів до необхідних установ, повідомляє пресслужба «Дії».

Для передачі документів через цей сервіс компанія повинна надіслати запит на копію цифрового документа в застосунок користувача. Після отримання запиту користувач має підтвердити його за допомогою "Дія.Підпису".

Після цього копія буде автоматично надіслана у систему компанії або на вказану електронну адресу. Представник компанії може прикріпити цю копію до відповідних заяв або договорів.

Серед документів, які можна відправити через "Дію", зазначені:

  • ID-карта;
  • закордонний паспорт;
  • свідоцтво про народження;
  • довідка внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • водійське посвідчення;
  • технічний паспорт;
  • студентський квиток;
  • документи про освіту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Учасник судового процесу спробував пригостити суддю за свій рахунок, але суддя повідомив про це у ВРП

Наполегливий правопорушник приїхав навіть до судді додому.

Конкурс на посаду голови Державної судової адміністрації має відбутися неупереджено і незалежно – Офіс Президента

В Офісі Президента слідкують за конкурсом на посаду голови Державної судової адміністрації.

Як і за що судили українських військових у 2023 році: статистика Верховного Суду

За кримінальні правопорушення у 2023 році засуджено 5 339 військовослужбовців, що значно більше ніж у попередні роки.

Посадовцям місцевого самоврядування заборонять платити менше «мінімалки» у 7 тисяч грн

Верховна Рада ухвалить за основу законопроект, яким буде заборонено платити посадовцям органів місцевого самоврядування зарплату менше 7 тисяч грн.

Верховна Рада схвалила розширення повноважень БЕБ щодо покарання за порушення порядку провадження господарської діяльності

Парламент схвалив за основу законопроект, яким розширюються повноваження Бюро економічної безпеки стосовно складання протоколів за порушення порядку провадження господарської діяльності, проведення особистого огляду та огляду речей.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Чи дійсно 2 млн осіб ризикують опинитися в розшуку внаслідок нового закону про мобілізацію – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Гулько
    Борис Гулько
    голова Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
  • Наталія Таран
    Наталія Таран
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олександр Боровицький
    Олександр Боровицький
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Капустинський
    Михайло Капустинський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Інна Алєєва
    Інна Алєєва
    суддя Господарського суду міста Києва