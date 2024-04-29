Как через «Дію» получить копии документов: подробности

В приложении «Дія» существует функция «шеринг» для отправки документов.

Функция "шеринг" через приложение "Дія" позволяет украинцам отправлять электронные копии своих документов в необходимые учреждения, сообщает пресс-служба "Дії".

Для передачи документов через этот сервис компания должна отправить запрос на копию цифрового документа в приложение пользователя. После получения запроса пользователь должен подтвердить его с помощью "Дія.Підпису".

После этого копия будет автоматически отправлена в систему компании или на указанный электронный адрес. Представитель компании может прикрепить эту копию к соответствующим заявлениям или договорам.

Среди документов, которые можно отправить через "Дію", указаны:

ID-карта;

заграничный паспорт;

свидетельство о рождении;

справка внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

водительское удостоверение;

технический паспорт;

студенческий билет;

документы об образовании.

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