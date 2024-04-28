Часы пассажира «Титаника» продали за рекордные 1,175 млн фунтов

На аукционе продали золотые часы самого богатого пассажира лайнера Джона Джейкоба Астора.

Источник фото: Sky News

На аукционе Henry Aldridge & Son в городе Дивайзис, Уилтшир, большом пассажирском лайнере "Титаник", продали часы самого богатого пассажира за рекордную сумму 1,175 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает Sky News, указав, что часы, принадлежавшие бизнес-магнату Джону Джейкобу Астору, нашли своего нового владельца у частного коллекционера из США.

Сумма, потраченная на эти золотые карманные часы, оказалась самой большой в истории продажи артефактов с "Титаника". Часы Waltham из 14-каратного золота, имевшие гравировку "JJA" (инициалы Джона Джейкоба Астора), ожидалось продать за сумму от 100 000 до 150 000 фунтов стерлингов.

Эндрю Олдридж, представитель аукционного дома, рассказал, что Джон Джейкоб Астор считался одним из самых богатых людей в мире на момент трагедии "Титаника", с состоянием примерно на 87 миллионов долларов тогдашних денег, что соответствует нескольким миллиардам сегодняшних долларов.

Интересно, что сам Астор погиб во время катастрофы, а его жена спаслась. Тело бизнесмена было обнаружено вблизи места затопления корабля.

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