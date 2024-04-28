В Одесской области столкнулись два грузовика: один водитель погиб, другого госпитализировали

Грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с другим, водитель встречного погиб на месте.

Источник фото: od.npu.gov.ua

На автодороге, которая соединяет Одессу с Рени вблизи села Красная Коса, произошло ДТП с участием двух грузовиков, из-за чего временно было перекрыто движение транспорта. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Полиция и спасатели работали на месте происшествия, чтобы установить обстоятельства аварии и обеспечить безопасность на дороге.

По предварительным данным, 38-летний водитель из Рени, управляя грузовиком "DAF", выехал на встречную полосу и столкнулся с "MAN", за рулем которого был 45-летний житель Кировоградщины.

Водитель "MAN" погиб на месте, а второго водителя госпитализировали в местную больницу. У него взяли биологические образцы для проверки на алкогольное опьянение.

Полиция начала уголовное производство по факту аварии, квалифицировав ее по статье 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что привело к смерти одного из участников аварии или причинение ему тяжких телесных повреждений.

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