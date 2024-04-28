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На Одещині зіткнулися дві вантажівки: один водій загинув, іншого госпіталізували

15:28, 28 квітня 2024
Вантажівка виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з іншою, водій зустрічної загинув на місці.
На Одещині зіткнулися дві вантажівки: один водій загинув, іншого госпіталізували
Джерело фото: od.npu.gov.ua
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На автодорозі, яка з'єднує Одесу з Рені поблизу села Красна Коса, сталася ДТП за участю двох вантажівок, через що тимчасово було перекрито рух транспорту. Про це повідомила поліція Одеської області.

Поліція та рятувальники працювали на місці події, аби встановити обставини аварії та забезпечити безпеку на дорозі.

За попередніми даними, 38-річний водій з Рені, керуючи вантажівкою «DAF», виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з «MAN», за кермом якого був 45-річний житель Кіровоградщини.

Водій «MAN» загинув на місці, а другого водія госпіталізували до місцевої лікарні. У нього взяли біологічні зразки для перевірки на алкогольне сп'яніння.

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом аварії, кваліфікувавши її за статтею 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що призвело до смерті одного з учасників аварії або заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень.

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