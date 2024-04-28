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В Карпатах туристов предостерегают от походов в горы

14:23, 28 апреля 2024
В Карпатах объявлена повышенная угроза схода снежных лавин.
В Карпатах туристов предостерегают от походов в горы
Источник фото: security.org.ua
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В Карпатах на два дня, 28 и 29 апреля, объявлена повышенная опасность из-за возможного схода снежных лавин. Туристам рекомендовано воздержаться от выхода в высокогорье. Об этом сообщает Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии.

По прогнозам, в высокогорье Ивано-Франковской области в течение этих двух дней будет значительная снеголавинная опасность.

Сейчас в Карпатах наблюдается оттепель, что приводит к образованию мокрого снега. В горах объявлен третий (оранжевый) уровень угрозы схода снежных лавин.

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