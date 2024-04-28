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В Карпатах туристів застерігають від походів в гори

14:23, 28 квітня 2024
В Карпатах оголошено підвищену загрозу сходження снігових лавин.
В Карпатах туристів застерігають від походів в гори
Джерело фото: security.org.ua
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У Карпатах на два дні, 28 та 29 квітня, оголошено підвищену небезпеку через можливе сходження снігових лавин. Туристам рекомендовано утриматися від виходу у високогір'я. Про це повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

За прогнозами, у високогір'ї Івано-Франківської області протягом цих двох днів буде значна сніголавинна небезпека.

Наразі в Карпатах спостерігається відлига, що призводить до утворення мокрого снігу. В горах оголошено третій (оранжевий) рівень загрози сходження снігових лавин.

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