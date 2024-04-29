Під Львовом легковик зіткнувся з вантажівкою: постраждала одна людина

Рятувальники деблокували водійку з понівеченого легкового автомобіля.

Джерело фото: dsns.gov.ua

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У Львівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій зіткнулися легковий автомобіль «Nissan Leaf» та вантажний автомобіль «MAN». Про це повідомили в ДСНС.

Внаслідок зіткнення 43-річну водійку легковика затиснуло деформованими конструкціями автомобіля. Рятувальники оперативно дістали потерпілу за допомогою гідравлічного інструменту. Жінку із важкими травмами доставили до медичного закладу у Львові.

Для ліквідації наслідків ДТП на місце події було відправлено 9 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.

Правоохоронці розслідують обставини і причини аварії.

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