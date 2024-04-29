Под Львовом легковой столкнулся с грузовиком: пострадал один человек

Спасатели деблокировали водителя из искореженного легкового автомобиля.

Источник фото: dsns.gov.ua

Во Львовском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись легковой автомобиль "Nissan Leaf" и грузовой автомобиль "MAN". Об этом сообщили в ГСЧС.

В результате столкновения 43-летнюю водительницу легковушки зажало деформированными конструкциями автомобиля. Спасатели оперативно достали пострадавшую с помощью гидравлического инструмента. Женщину с тяжелыми травмами доставили в медицинское учреждение во Львове.

Для ликвидации последствий ДТП на место происшествия было отправлено 9 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Правоохранители расследуют обстоятельства и причины аварии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.