В США планируют возобновить «сетевой нейтралитет», который отменили во время администрации Трампа

Правила, в частности, запрещают поставщикам услуг дискриминировать определенные вебсайты.

Источник фото: lawyerscommittee.org

В Соединенных Штатах Америки планируют возобновить «сетевой нейтралитет», предусматривающий, в частности, запрет провайдерам отдавать предпочтение определенным вебсайтам, блокируя или замедляя работу других.

Как сообщает «The Washingtom Post», Федеральная комиссия по вопросам связи США (FCC) проголосовала за возобновление правил «сетевого нейтралитета», которые, в частности, запрещают поставщикам услуг дискриминировать определенные вебсайты.

Согласно правилам, провайдеры не должны взимать разную плату в зависимости от пользователя, контента, сайта, платформы и т.д. Кроме того, «нейтралитет» восстанавливает регуляторный надзор комиссии над широкополосным интернетом и ее возможность расследовать сбои в интернете.

Однако, как отмечает «The Washingtom Post», в комиссии до сих пор обсуждают определенную неоднозначность правил. Они запрещают провайдерам предоставлять более высокую скорость отдельным сайтам или сервисам, поэтому непонятно, возможно ли в таком случае предоставлять ресурсам одну из самых распространенных новейших технологий 5G.

Федеральная комиссия по связям США впервые приняла принцип «сетевого нейтралитета» в 2015 году после более чем десятилетней дискуссии по этому вопросу. Он был отменен в 2018 году во время администрации Дональда Трампа, которая считала правила слишком ограничительными для бизнеса. А уже в июле 2021 года президент Джо Байден подписал исполнительный приказ, поощряющий FCC восстановить правила.

Теперь «сетевой нейтралитет» должен вступить в силу через два месяца.

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