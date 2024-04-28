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В Святошинском районе Киева произошел взрыв – есть пострадавшие

12:44, 28 апреля 2024
В больницу госпитализировали двух мужчин.
В Святошинском районе Киева произошел взрыв – есть пострадавшие
Источник фото: Национальная полиция
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Правоохранители устанавливают происшествия взрыва в Святошинском районе столицы. Как сообщили в местной полиции, в результате происшествия двое мужчин получили травмы и были госпитализированы в больницу. Правоохранители возбудили уголовное производство по двум статьям.

Как отмечается, сообщение о взрыве у одной из многоэтажек поступило в полицию ночью 28 апреля.

В полиции пишут, что на месте происшествия было установлено, что в результате взрыва, который произошел, вероятно, от подрыва гранаты, пострадали двое мужчин. Их госпитализировали в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются.

По указанному факту Святошинским управлением полиции начато уголовное производство по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 128 (Неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение).

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