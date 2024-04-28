На Закарпатье из Тисы вытащили тела двух мужчин

На Закарпатье пограничники обнаружили в Тисе тела двух мужчин. Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, погибших обнаружили вечером 27 апреля во время патрулирования украино-румынской границы.
К месту происшествия вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников полиции, однако из-за высоких порогов и сильного течения завершить спасательную операцию и достать из воды тела утопленников удалось только к утру.
В настоящее время личности погибших устанавливаются.
«С начала полномасштабного вторжения рф в Украину на участке Мукачевского пограничного отряда обнаружили уже тела 24 человек, которые пытались преодолеть Тису», - отмечают в ГПСУ.
Напомним, недавно пограничники задержали двух волынян, которые решили в незаконный способ вернуться в Украину из-за отсутствия работы в Германии.
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