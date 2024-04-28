На Закарпатье из Тисы вытащили тела двух мужчин

Из-за высоких порогов и сильного течения завершить спасательную операцию и достать из воды тела удалось только к утру.

Источник фото: ГПСУ

На Закарпатье пограничники обнаружили в Тисе тела двух мужчин. Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, погибших обнаружили вечером 27 апреля во время патрулирования украино-румынской границы.

К месту происшествия вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников полиции, однако из-за высоких порогов и сильного течения завершить спасательную операцию и достать из воды тела утопленников удалось только к утру.

В настоящее время личности погибших устанавливаются.

«С начала полномасштабного вторжения рф в Украину на участке Мукачевского пограничного отряда обнаружили уже тела 24 человек, которые пытались преодолеть Тису», - отмечают в ГПСУ.

Напомним, недавно пограничники задержали двух волынян, которые решили в незаконный способ вернуться в Украину из-за отсутствия работы в Германии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.