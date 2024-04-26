Українці, тікаючи з Польщі, переплили річку і намагались незаконно потрапити в Україну

Прикордонники спіймали двох порушників на кордоні з Польщею.

Джерело фото: Державна прикордонна служба

Двоє волинян, які вирішили повернутися в Україну через відсутність роботи у Німеччині, були затримані прикордонниками після того, як незаконно перепливли річку Західний Буг. Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Під час патрулювання ділянки біля українсько-польського кордону прикордонний наряд виявив двох чоловіків, які мали мокрий одяг та виявилися порушниками. Однак виявилось, що під одягом у них були гідрокостюми.

Правопорушниками виявилися двоє братів у віці 25 і 26 років, мешканці Камінь-Каширського району. Вони розповіли, що проживали в Німеччині, але змушені були повернутися до України через втрату роботи. Вирішивши повернутися назад, вони спробували здійснити це незаконно, прихопивши з собою запас їжі та інструмент для перерізання дроту.

Прикордонники склали щодо них адміністративні документи за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Подальші рішення щодо їхньої справи прийматиме суд.

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