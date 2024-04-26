Практика судов
  1. В Украине

Украинцы, убегая из Польши, переплыли реку и пытались незаконно попасть в Украину

15:19, 26 апреля 2024
Пограничники поймали двух нарушителей на границе с Польшей.
Украинцы, убегая из Польши, переплыли реку и пытались незаконно попасть в Украину
Источник фото: Государственная пограничная служба
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Двое волынян, которые решили вернуться в Украину из-за отсутствия работы в Германии, были задержаны пограничниками после того, как незаконно переплыли реку Западный Буг. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Во время патрулирования участка возле украинско-польской границы пограничный наряд обнаружил двух мужчин, которые имели мокрую одежду и оказались нарушителями. Однако оказалось, что под одеждой у них были гидрокостюмы.

Правонарушителями оказались двое братьев в возрасте 25 и 26 лет, жители Камень-Каширского района. Они рассказали, что проживали в Германии, но вынуждены были вернуться в Украину из-за потери работы. Решив вернуться обратно, они попытались осуществить это незаконно, прихватив с собой запас еды и инструмент для перерезания проволоки.

Пограничники составили в отношении них административные документы по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях за "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дальнейшие решения по их делу будет принимать суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир

Лента новостей

Блоги
Публикации
Автоматизированная система документооборота суда будет работать по новым правилам – Совет судей

Положение об автоматизированной системе документооборота суда будет изложено в новой редакции – Совет судей.

Ирина Мудрая рассказала, какие проблемы судебной власти будут решаться в первую очередь: приоритеты Офиса Президента

Среди приоритетов – обеспечение функционирования судебной власти, новая карта судов, назначение новых судей, реформирование Государственной судебной администрации.

После отмены статуса ограниченно годных мужчин разделят на пять категорий, а также обновят Расписание болезни для определения годности

Отдельно выделят тех, кто годен к службе в высшем военном учебном заведении, в ТЦК, частях обеспечения, учреждениях, организациях, но негоден к непосредственному участию в боевых действиях, а также обновят расписание болезней, по которому определяют степень годности.

Как гражданам получить эффективный доступ к компенсации за разрушенное жилье – ОО «Верни свое» совместно с проектом Совета Европы выработали предложения по усовершенствованию админпроцедуры и судебного механизма

Основатель ОО «Верни свое» Ольга Онищук во время круглого стола презентовала конкретные рекомендации, которые смогут обеспечить доступ граждан к получению компенсации за разрушенное и поврежденное жилье.

Судьи и кандидаты на должности судей, прошедшие обновленные ВККС и ВСП, будут иметь приоритет в назначении на должности судей – Офис Президента

А судьи и кандидаты на должности судей, отобранные ВККС и ВСП до 2022 года, пока подождут.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Действительно ли 2 млн человек рискуют оказаться в розыске в результате нового закона о мобилизации – прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев
    голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики
  • Михайло Ніколаєв
    Михайло Ніколаєв
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Сергій Чванкін
    Сергій Чванкін
    голова Київського районного суду м. Одеси