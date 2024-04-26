Украинцы, убегая из Польши, переплыли реку и пытались незаконно попасть в Украину

Пограничники поймали двух нарушителей на границе с Польшей.

Источник фото: Государственная пограничная служба

Двое волынян, которые решили вернуться в Украину из-за отсутствия работы в Германии, были задержаны пограничниками после того, как незаконно переплыли реку Западный Буг. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Во время патрулирования участка возле украинско-польской границы пограничный наряд обнаружил двух мужчин, которые имели мокрую одежду и оказались нарушителями. Однако оказалось, что под одеждой у них были гидрокостюмы.

Правонарушителями оказались двое братьев в возрасте 25 и 26 лет, жители Камень-Каширского района. Они рассказали, что проживали в Германии, но вынуждены были вернуться в Украину из-за потери работы. Решив вернуться обратно, они попытались осуществить это незаконно, прихватив с собой запас еды и инструмент для перерезания проволоки.

Пограничники составили в отношении них административные документы по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях за "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дальнейшие решения по их делу будет принимать суд.

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