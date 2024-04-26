Как проверить медицинское заключение временной нетрудоспособности и электронный больничный: разъяснение Минздрава

Медицинское заключение временной нетрудоспособности является основанием для создания е-больничного.

Министерство здравоохранения разъяснило, как проверить медицинское заключение временной нетрудоспособности и электронный больничный.

Медицинское заключение временной нетрудоспособности (МЗВН) и е-больничный – это два разных цифровых документа. МЗВН — электронный документ, который формируется в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) и свидетельствует о временной нетрудоспособности пациента. Он является основанием для создания е-больничного.

Медицинское заключение о временной нетрудоспособности формируется врачом, который оказывает медицинскую помощь, создает соответствующие электронные медицинские записи и собственно проводит врачебную экспертизу относительно временной потери трудоспособности. Это может сделать как семейный врач, так и лечащий врач.

Проверить МЗВН можно на портале «Дія».

«В результате проверки вы мгновенно получите данные о: типе медицинского заключения; дату его создания, номер документа, выдавшее заключение здравоохранения, а также срок действия МВТН (срок нетрудоспособности пациента)», — отметили в Минздраве.

Е-больничный – это документ, сформированный программными средствами электронного реестра листков нетрудоспособности на основании медицинского заключения о временной нетрудоспособности, созданного врачом в учреждении здравоохранения.

Проверить статус формирования е-больничного можно в электронном реестре листков нетрудоспособности Пенсионного фонда Украины.

Для этого нужно:

Зайти на страницу портала Пенсионного фонда Украины - по ссылке. Войти в личный кабинет страхователя или застрахованного. Перейти в раздел «Мои листки нетрудоспособности». Проверьте, отображается ли информация о текущем листке нетрудоспособности. Если информация отображается, e-больничный создан успешно и будет доступен для работодателя.

Если лист нетрудоспособности недоступен, необходимо проверить правильность представленных о вас работодателем сведений в реестре застрахованных лиц, а после исправления неточностей, обратиться к врачу о повторном отправке медицинского заключения о временной нетрудоспособности в электронный реестр листков нетрудоспособности.

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