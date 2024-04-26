Як перевірити медичний висновок тимчасової непрацездатності та електронний лікарняний: роз’яснення МОЗ

Медичний висновок тимчасової непрацездатності є підставою для створення е-лікарняного.

Міністерство охорони здоров’я роз’яснило, як перевірити медичний висновок тимчасової непрацездатності і електронний лікарняний.

Медичний висновок тимчасової непрацездатності (МВТН) та е-лікарняний — це два різні цифрові документи. МВТН — електронний документ, що формується в електронній системі охорони здоровʼя (ЕСОЗ) та засвідчує тимчасову непрацездатність пацієнта. Він є підставою для створення е-лікарняного.

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність формується тим лікарем, який надає медичну допомогу, створює відповідні електронні медичні записи та власне проводить лікарську експертизу щодо тимчасової втрати працездатності. Це може зробити як сімейний лікар, так і лікуючий лікар.

Перевірити МВТН можна на порталі «Дія».

«У результаті перевірки ви миттєво отримаєте дані про: тип медичного висновку; дату його створення, номер документа, заклад охорони здоров’я, що видав висновок, а також строк дії МВТН (термін непрацездатності пацієнта)», — зазначили в МОЗ.

Е-лікарняний — це документ, сформований програмними засобами електронного реєстру листків непрацездатності на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність, створеного лікарем у закладі охорони здоров’я.

Перевірити статус формування е-лікарняного можна в електронному реєстрі листків непрацездатності Пенсійного фонду України.

Для цього потрібно:

Зайти на сторінку порталу Пенсійного фонду України — за посиланням. Увійти в особистий кабінет страхувальника чи застрахованої особи. Перейти в розділ «Мої листки непрацездатності». Перевірити, чи відображається, інформація про поточний листок непрацездатності. Якщо інформація відображається, е-лікарняний створений успішно та буде доступний для вашого роботодавця.

Якщо листок непрацездатності недоступний, необхідно перевірити правильність поданих про вас роботодавцем відомостей в реєстрі застрахованих осіб, а після виправлення неточностей, звернутися до лікаря щодо повторного відправлення медичного висновку про тимчасову непрацездатність до електронного реєстру листків непрацездатності.

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