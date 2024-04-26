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В Україні повідомили про підозру заступнику гендиректора Росатома у розграбуванні ЧАЕС

15:49, 26 квітня 2024
Заступника гендиректора Росатома підозрюють у розграбуванні Чорнобильської АЕС під час окупації.
В Україні повідомили про підозру заступнику гендиректора Росатома у розграбуванні ЧАЕС
Джерело фото: pon.org.ua
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Слідчими Нацполіції України оголошена підозра заступнику генерального директора Росатома Миколі Мулюкіну через його причетність до розграбування Чорнобильської АЕС під час окупації. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Мулюкін, який є російським генерал-майором поліції, став першою посадовою особою рф, якій оголошено підозру за вчинення злочину такого масштабу. Він керував пограбуванням атомної електростанції під час її окупації, зберігаючи працівників станції та нацгвардійців, які захищали об'єкт, у якості заручників.

За даними слідства, Мулюкін особисто перебував на території Чорнобильської АЕС, де «фахівці» не мали чіткого плану щодо майбутньої долі станції та просто розграбували її майно. Понад 100 російських громадян були ідентифіковані як учасники цих подій, а керівництво окупантів на об'єкті належало саме Мулюкіну.

Представники національної поліції відзначають, що розкриття цього злочину стало можливим завдяки колосальній роботі слідчих та співробітників кримінального аналізу, які продовжують здійснювати розслідування.

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