Міністра агрополітики Сольського, підозрюваного у заволодінні державною землею, відпустили під заставу в 75 млн гривень

Сольському заборонено відлучатися за межі Києва, він повинен здати паспорт та інші документи, а також носити електронний браслет.

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Вищий антикорупційний суд України призначив запобіжний захід міністрові аграрної політики Миколі Сольському, обравши тримання під вартою на 60 днів. Йому надано можливість вийти під заставу в сумі 75 мільйонів гривень. Про це повідомила журналістка hromadske, присутня на засіданні суду.

Міністра підозрюють у незаконному заволодінні державною землею на суму 291 мільйон гривень та спробі заволодіння іншими земельними ділянками на суму 190 мільйонів гривень. Сам Сольський відмовляється визнавати свою вину.

За словами адвоката Сольського, вже внесено заставу понад 75 мільйонів гривень.

Тепер, згідно з ухваленим рішенням, Сольському доведеться прибувати на вимогу до детектива НАБУ, слідчого чи суду. Він не може відлучатися за межі Києва, спілкуватися зі свідками у справі, повинен здати на зберігання паспорт та інші документи, а також носити електронний браслет. Крім того, міністрові заборонено спілкуватися зі своїм заступником.

Нагадаємо, міністр аграрної політики Микола Сольський подав у відставку.

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