Міністр аграрної політики Микола Сольський подав у відставку

Заяву Миколи Сольського про відставку Рада розгляне на одному з найближчих засідань.

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Міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський подав заяву про відставку у Верховну Раду. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook.

«До Верховної ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства України», - написав Стефанчук.

Голова Ради додав, що заяву розглянуть на одному з найближчих засідань.

Нагадаємо, НАБУ викрило міністра аграрної політики Миколу Сольського.

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