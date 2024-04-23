Практика судів
  1. В Україні

НАБУ викрило міністра аграрної політики Миколу Сольського

09:22, 23 квітня 2024
Ексголову аграрного комітету Верховної Ради - чинного міністра викрито на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.
НАБУ викрило міністра аграрної політики Миколу Сольського
Фото: forbes.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило колишнього голову аграрного комітету Верховної Ради - чинного міністра на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн. Про це повідомив офіційний сайт НАБУ.

НАБУ не називає імені міністра, але наведені факти з біографії дозволяють припустити, що йдеться про міністра аграрної політики та продовольства Миколу Сольського.

Зазначається, що до складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання.

У НАБУ додають, що унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

Наразі про підозру повідомили організатору схему, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяли вчиненню злочину.

Триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми.

Нагадаємо, Микола Сольський був обраний депутатом Верховної Ради від партії Слуга народу у 2019 році. Того самого року його обрали головою комітету з питань аграрної та земельної політики. У березні 2022 року став міністром аграрної політики та продовольства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Вищій раді правосуддя працюють над Єдиними показниками для оцінки доброчесності суддів та кандидатів у судді

Проект Єдиних показників для оцінки доброчесності та професійної етики судді і кандидата на посаду судді вже розроблено, проте не опубліковано.

Державне майно, передане до статутного фонду АТ, 100% акцій якого у власності держави, до завершення приватизації є державною власністю – позиція ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду: Зміна державної форми власності може відбуватися виключно шляхом приватизації, а закон про приватизацію державного майна не відносить до способів приватизації передання державного майна до статутного фонду (капіталу) заснованого нею акціонерного товариства.

Голова НАЗК Віктор Павлущик призначив своїм заступником екс-працівника НАБУ Миколу Корнелюка

Новий заступник голови НАЗК Микола Корнелюк у 2023 році був керівником відділу Національного антикорупційного бюро.

Примусове вибачення за пост у Facebook як спосіб судового захисту гідності, честі чи ділової репутації не передбачено Цивільним кодексом – Верховний Суд

Крім того, такий примус до вибачення не узгоджується із прецедентною практикою Європейського суду з прав людини, зазначив Верховний Суд.

Електронний кабінет військовозобов’язаного має запрацювати до 17 червня – закон про мобілізацію

Військовозобов’язані зможуть через Електронний кабінет дізнатися про свої персональні дані, які занесені до Реєстру «Оберіг», та уточнити їх.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про посилення мобілізації: військовий облік та інші зміни для українців за кордоном
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Лариса Рогач
    Лариса Рогач
    голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду
  • Віктор Валюх
    Віктор Валюх
    голова Волинського окружного адміністративного суду
  • Олена Білоконь
    Олена Білоконь
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Євген Синельников
    Євген Синельников
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді