23 квітня: яке сьогодні свято та головні події

23 квітня святкують Всесвітній день книжок і авторського права.

У вівторок, 23 квітня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

23 квітня в Україні святкують Всеукраїнський день психолога. Професійне свято всіх психологів. Психологія — наука, яка вивчає людську поведінку, психіку та психічні процеси. Психологи допомагають людям побороти апатію, депресію, налагодити взаємини з іншими. Психологія як наука зародилася у XIX столітті. Але офіційною датою її становлення вважають 1879 рік, коли Вільгельм Вундт відкрив першу психологічну лабораторію.

Також 23 квітня Всесвітній день книжок і авторського права. Свято було встановлено 1995 року за ініціативи ЮНЕСКО. Ця щорічна подія присвячена святкуванню радості читання книжок. Люди беруть участь у різноманітних заходах, які допомагають показати, наскільки важливою є роль книги у житті людини.

А ще 23 квітня День водія шкільного автобуса. Професійне свято, яке було створене для вшанування відповідальної і нелегкої праці водіїв шкільних автобусів.

23 квітня святкують Міжнародний день англійської мови. Дату обрали на честь дати народження і смерті видатного англійського драматурга, який є національним символом Англії, Вільяма Шекспіра. Подія була створена за ініціативи ООН 2010 року.

Також 23 квітня Міжнародний день іспанської мови. Свято було створене на честь дати смерті видатного іспанського літературного класика Мігеля де Сервантеса. Було започатковане 2010 року за ініціативи ООН.

А ще 23 квітня Всесвітній день лабораторій. Наукове свято, яке було створене для того, щоб показати, що в лабораторіях відбуваються важливі винаходи і проводяться наукові дослідження, які пізніше впливають на людство.

23 квітня святкують Міжнародний день творця. Свято було створене, щоб вшанувати всіх творців контенту, які впливають на життя людей. Воно було створене за ініціативи компанії TubeBuddy в квітні 2021 року.

Яке сьогодні церковне свято

23 квітня в церковному календарі – день пам’яті святого Юрія (Георгія) Змієборця. Святий Юрій, відомий також як Георгій Змієборець, є одним із найбільш шанованих святих у християнстві. Він народився приблизно 256/285 року, був римським воїном з Каппадокії. Помер 23 квітня 303 року, був обезголовлений у Нікомедії, Віфінія, Римська імперія.

Календар важливих подій за 23 квітня:

215 рік до н. е. — у Римі на Капітолійському пагорбі на згадку про поразку у битві при Тразименському озері відкривають храм Венери, який невдовзі стає місцем поклоніння гетер;

303 рік — за наказом римського імператора Діоклетіана в Палестині відрубують голову Георгію Переможцю, який пізніше був канонізований церквою;

971 рік — візантійські війська беруть в облогу Доростол (нині Силістрія), в якому оборонялися русичі на чолі з Святославом;

1348 рік — англійський король Едуард III засновує орден Підв'язки;

1635 рік — в Бостоні засновують першу в США публічну школу;

1851 рік — виходить в обіг перша поштова марка Канади;

1896 рік — у Нью-Йорку відбувається перший в Америці кіносеанс;

1954 рік — в НБА вводять правило 24 секунд, протягом яких команда, що володіє м'ячем, має виконати кидок по кільцю;

1956 рік — відбувається перший концерт Елвіса Преслі в Лас-Вегасі, штат Невада;

1959 рік — створюють Спілку журналістів України;

1962 рік — у США запускають космічну станцію «Ranger-4», котра 26 квітня 1962 року досягає поверхні Місяця;

1975 рік — у Києві відкривається Музей книги та друкарства України;

1991 рік — парламент України ухвалює закон про свободу совісті;

2001 рік — компанія «Intel» представляє свій новий процесор «Pentium 4»;

2005 рік — в YouTube публікують перше відео з назвою «Я в зоопарку»;

2014 рік — засновують 2-й батальйон спеціального призначення НГУ «Донбас».

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